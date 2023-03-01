Российские космонавты отправятся на МКС с помощью Crew Dragon

«Экспедиция Александра Гребенкина расширяет соглашение о перекрестных полетах еще на одну миссию», – сообщили в госкорпорации. Там также добавили, что в состав экипажа Crew-7 был включён Константин Борисов. Его полёт состоится во второй половине 2023 года. Александр Гребенкин, в свою очередь, станет частью команды Crew-8 и отправится на МКС в первой половине следующего года. «2 марта 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС предстоит отправиться космонавту Роскосмоса Андрею Федяеву, во второй половине 2023 года на "Союзе МС-24" - астронавту NASA Лорал О'Харе», – сказано в сообщении «Роскосмоса».