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21 минуту назад

Российские космонавты отправятся на МКС с помощью Crew Dragon

Елена Прошина

В российской космической госкорпорации «Роскосмос» заявили, что число перекрестных полетов на МКС было расширено. По итогам межведомственной комиссии космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин были внесены в состав экипажа американских пилотируемых кораблей Crew Dragon. Об этом сообщает ТАСС.

Российские космонавты отправятся на МКС с помощью Crew Dragon
Фото: роскосмосроскосмос

«Экспедиция Александра Гребенкина расширяет соглашение о перекрестных полетах еще на одну миссию», – сообщили в госкорпорации. Там также добавили, что в состав экипажа Crew-7 был включён Константин Борисов. Его полёт состоится во второй половине 2023 года. Александр Гребенкин, в свою очередь, станет частью команды Crew-8 и отправится на МКС в первой половине следующего года. «2 марта 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС предстоит отправиться космонавту Роскосмоса Андрею Федяеву, во второй половине 2023 года на "Союзе МС-24" - астронавту NASA Лорал О'Харе», – сказано в сообщении «Роскосмоса».

Ранее стало известно, что Мордовия будет выпускать особые волокна для нужд «Роскосмоса».

Наука и техника,Андрей Федяев,Александр Гребенкин,Константин Борисов,Роскосмос,NASA,
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