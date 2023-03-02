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1 час назад

Поставки iPhone снова на волоске: на заводе индийского подрядчика Apple произошёл сильный пожар

Ferra.ruиещё 1

В ночь с 27 на 28 февраля на заводе индийского поставщика Apple компании Foxlink произошёл сильный пожар. Из-за этого поставки айфонов по всему миру могут оказаться под угрозой.

Поставки iPhone оказались под угрозой из-за пожара в Индии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пожар произошёл на заводе, производящем кабели для зарядки iPhone, расположенном в районе Читтур штата Андхра-Прадеш. Это ключевой поставщик Apple, и, хотя в Индии действуют ещё 10 заводов по сборке iPhone и комплектующих, это может всерьёз нарушить глобальные поставки.

Straitstimes.com/global

Пожар был такой силы, что часть здания предприятия обрушилась, среди людей пострадавших нет. Пострадали все 10 производственных линий, но 4 получили наиболее критические повреждения. Остальные 6 смогут восстановить только к концу недели.

При этом для полноценного возобновления работы необходимо восстановление IT-систем и серверов. На это уйдёт не менее двух месяцев.

Наука и техника,Apple,
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