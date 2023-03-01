В Китае выпустили смартфон, который держит заряд полтора месяца

Китайский бренд Fossibot представил смартфон F101, в котором упор сделан на ударопрочность и большой аккумулятор емкостью 10600 мАч. Об этом сообщает портал Gizchina.

Отмечается, что Fossibot — молодой бренд, дебютным смартфоном которого стала модель F101. Устройство оснащено 5,45-дюймовым экраном с разрешением HD+, основной камерой на 24 Мп, дополненной датчиком с разрешением 5 Мп и сенсором на 0,3 Мп. Спереди установлена селфи-камера с разрешением 8 Мп.

За производительность в смартфоне отвечает бюджетный чип MediaTek Helio A22, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

При этом основной упор в Fossibot F101 сделан на аккумулятор емкостью 10600 мАч, который, по заявлениям производителя, позволит проработать смартфону в режиме ожидания 44 дня. Такой большой аккумулятор предлагается заполнять с помощью зарядки со скромной мощностью в 18 Вт.

Кроме того, в смартфон установили большой динамик мощностью 3,5 Вт, а также защитили корпус от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и военному MIL-STD-810G.