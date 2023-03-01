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14 минут назад

Представлена бутылка-подставка для iPhone за 6 тысяч рублей

Газета.Ru

На Kickstarter запустили проект с необычными бутылками для воды, в которые встроены держатели для смартфонов Apple.

Представлена бутылка-подставка для iPhone за 6 тысяч рублей
Фото: кадр из видеокадр из видео

Производством бутылок займется американский стартап Ringo. Всего за несколько дней проекту удалось собрать более $169 тыс. при необходимых $20 тыс. По состоянию на 1 марта в проект вложились более 1,8 тыс. пользователей Kickstarter.

Чтобы зацепить iPhone 12 и выше не потребуется ничего кроме самой бутылки, в крышку которой встроены магниты MagSafe. Для того, чтобы закрепить любой другой смартфон или планшет, потребуется заранее прикрепить к устройству специальное магнитное кольцо.

Бутылку Ringo можно расположить на рабочем столе, в подстаканник в автомобиле или взять с собой в спортзал. Отмечается, что бутылка способна устоять с прикрепленным смартфоном даже при отсутствии в ней жидкости.

При этом сама Ringo умеет держать напитки холодными в течение 24 часов, а горячие — в течение 12 часов. На выбор доступны две модели объемом в 710 и 950 мл по цене в $79 и $89 соответственно (около 5,9 и 6,7 тыс. руб.).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что энтузиасты создали самый большой в мире ноутбук с 43-дюймовым экраном.

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