В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
26 минут назад

Мордовия будет выпускать особые волокна для «Роскосмоса»

Елена Прошина

Глава Мордовии Артём Здунов подписал соглашение с генеральным директором компании «Роскосмос» Юрием Борисовым о сотрудничестве. Согласно договорённости, Мордовия будет разрабатывать для российской космической компании особые волокна. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Мордовия будет выпускать особые волокна для «Роскосмоса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разработкой и производством особых волокон займётся Инжиниринговый центр волоконной оптики, открытый на базе республиканского Технопарка. Материалы будут разработаны специально под нужды «Роскосмоса».

Здунов также отметил, что Мордовия работает с «Роскосмосом» по многим направлениям, а новое соглашение позволит дополнительно углубить контакты. Кроме того, Здунов добавил, что считает важным применение результатов космической деятельности в народном хозяйстве.

Соглашение также предусматривает углубление сотрудничества с Мордовским государственным университетом им. Н.П. Огарева. В рамках этой договоренности стороны собираются реализовать несколько инновационных проектов.

Ранее глава Мордовии отправил мэра Саранска пройтись пешком по гололеду.

Наука и техника,Артем Здунов,Юрий Борисов,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий