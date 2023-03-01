Мордовия будет выпускать особые волокна для «Роскосмоса»

Глава Мордовии Артём Здунов подписал соглашение с генеральным директором компании «Роскосмос» Юрием Борисовым о сотрудничестве. Согласно договорённости, Мордовия будет разрабатывать для российской космической компании особые волокна. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Разработкой и производством особых волокон займётся Инжиниринговый центр волоконной оптики, открытый на базе республиканского Технопарка. Материалы будут разработаны специально под нужды «Роскосмоса».

Здунов также отметил, что Мордовия работает с «Роскосмосом» по многим направлениям, а новое соглашение позволит дополнительно углубить контакты. Кроме того, Здунов добавил, что считает важным применение результатов космической деятельности в народном хозяйстве.

Соглашение также предусматривает углубление сотрудничества с Мордовским государственным университетом им. Н.П. Огарева. В рамках этой договоренности стороны собираются реализовать несколько инновационных проектов.