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10 минут назад

Представлена замена eSIM в смартфонах

Lenta.ru

Американская компания Qualcomm представила замену для классических сим-карт и eSIM. Об этом сообщает издание Android Authority.

Представлена замена eSIM в смартфонах
Фото: lenta.rulenta.ru

В корпорации заявили, что в ее новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 встроена iSIM — плата, на которую может быть записана информация о сотовых тарифах. Анонсированное устройство является аналогом интегрированных электронных сим-карт (eSIM), которые позволяет пользоваться сотовой связью в гаджетах без использования классических сим-карт.

По словам представителей Qualcomm, встроенный в процессор чип может сохранить большое количество тарифов и быстро переключаться между ними. Использование iSIM позволяет более рационально использовать пространство внутри смартфона и производить телефоны меньшего размера.

«iSIM дает производителям и операторам мобильной связи еще большую свободу предлагать своим клиентам беспроводное подключение, а также более интересные и доступные дизайны продуктов», — отметил в компании Thales, которая выступила партнером Qualcomm. Согласно прогнозу Qualcomm, к 2027 году глобальные поставки iSIM достигнут 300 миллионов единиц.

В ноябре журналисты издания Huawei Central оценили перспективы отказа от традиционных сим-карт на смартфонах Android. По словам авторов, многие пользователи Android-смартфонов не готовы к технологии eSIM, так как виртуальные сим-карты в основном применяются в дорогих телефонах.

Наука и техника,Qualcomm,
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