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13 минут назад

В США одобрили законопроект о запрете TikTok в стране

Илья Родин

Комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США на заседании одобрил законопроект о запрете TikTok в Соединенных Штатах. Об этом пишет РИА «Новости».

В США одобрили законопроект о запрете TikTok в стране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что если проект будет одобрен, то глава США Джо Байден получит возможность ввести официальный запрет на деятельность соцсети, принадлежащей крупной китайской компании ByteDance.

По данным агентства, в комитет входят 40 депутатов. За принятие проголосовали 24 депутата, еще 16 отдали голоса против.

Уточняется, что в настоящее время документ направлен на общее голосование в нижнюю палату Конгресса.

Ранее сообщалось, что европейские государства могут усилить контроль за деятельностью соцсети на их территории. Это обусловлено тем, что аудитория TikTok достигла в Европе порядка 100 млн человек.

Наука и техника,Джозеф Байден,Конгресс США,
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