В США одобрили законопроект о запрете TikTok в стране

Комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США на заседании одобрил законопроект о запрете TikTok в Соединенных Штатах. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что если проект будет одобрен, то глава США Джо Байден получит возможность ввести официальный запрет на деятельность соцсети, принадлежащей крупной китайской компании ByteDance.

По данным агентства, в комитет входят 40 депутатов. За принятие проголосовали 24 депутата, еще 16 отдали голоса против.

Уточняется, что в настоящее время документ направлен на общее голосование в нижнюю палату Конгресса.