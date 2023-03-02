Археологи проанализировали образец ДНК возрастом 23 тыс. лет

Ученые провели анализ ископаемой ДНК из испанской Андалусии. Об этом сообщает пресс-служба Института эволюционной антропологии Макса Планка.

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Пиренейский полуостров играет важную роль в реконструкции истории человечества. C одной стороны, это географический тупик, который считается убежищем во время последнего ледникового периода с его резкими колебаниями температуры. С другой стороны, эта территория могла быть одной из отправных точек для повторной колонизации Европы после ледникового максимума.

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Теперь Ванесса Вильяльба-Муко и ее коллеги проанализировали образец ДНК возрастом 23 тыс. лет, найденный в Куэва-дель-Малальмуэрсо на юге Испании. Он было извлечен из двух человеческих зубов, найденных во время археологических раскопок в пещере. Дальнейшее исследование показало, что оба они принадлежат одному и тому же человеку, время жизни которого пришлось как раз на максимум последнего оледенения ( 26,5—19 тыс. лет назад).

Генетическое происхождение людей из центральной и южной Европы, живших до последнего ледникового максимума, отличается от тех, кто впоследствии повторно колонизировал Европу. При этом ситуация в Западной Европе была неясна из-за отсутствия генетических образцов от важных эпох. Теперь же удалось выяснить, что как минимум часть обитателей южного Пиренейского полуострова была родственниками представителей ориньякской культуры, генетические материалы которых возрастом 35 тыс. лет были найдены на территории Бельгии.

«Благодаря высокому качеству наших данных мы смогли обнаружить следы одной из первых генетических линий, заселивших Евразию 45 000 лет назад. Важно отметить, что мы нашли генетическое сходство с 35-тысячелетним человеком из Бельгии», — поясняют ученые.

Человек из Куэва-дель-Малальмуэрсо связан не только с более ранними периодами заселения, но и с охотниками-собирателями южной и западной Европы, которые жили намного позже последнего ледникового периода. Это также подтверждает важную роль Пиренейского полуострова как убежища для людей во время последнего ледникового максимума. Оттуда люди мигрировали на север и восток, как только отступили ледяные щиты.