ChatGPT создал первый рецепт пива

Искусственный интеллект, способный к самообучению, может заменить человека в науке, образовании, искусстве и, как оказалось, в создании хмельных напитков. Американская пивоварня Atwater Detroit brewery решила заказать чат-боту ChatGPT новейший рецепт пива, по которому оно и было сварено. Первые дегустаторы заявили, что пиво получилось прекрасным.

Фото: Unsplash Unsplash

Нейросеть ChatGPT была создана компанией OpenAI. Она представляет собой чат-бот с искусственным интеллектом, который может писать программы, генерировать и переводить тексты, отвечать на вопросы в режиме диалога и учитывать контекст беседы. ChatGPT способен во многом заменить специалистов в таких сферах, как журналистика, сценарное дело, программирование, законотворчество и даже фармацевтика.

Видео дня

Plus-one.ru рассказывал, как чат-бот реформирует образование. После запуска в ноябре прошлого года ChatGPT моментально покорил мир, охватив более 100 млн пользователей.

Теперь пивоварня из Детройта создала первое в истории пиво, используя рецепт, полностью сгенерированный чат-ботом. Новый напиток получил название Artificial Intelligence IPA (AI IPA). Как сообщает The Daily Mail, в его рецепте — три вида солода, восемь сортов хмеля, американские пивные дрожжи и кукурузный сахар. Хотя пивоварам приходилось готовить пиво самостоятельно, весь процесс был основан на подробных инструкциях ChatGPT.

Идея обратиться к нейросети за новым рецептом пришла в голову Джо Платту, менеджеру по качеству пивоварни Atwater. В результате получилось пиво с содержанием алкоголя 6,55%. Компания выпустила напиток в продажу, а в перспективе планирует поставлять его за рубеж.

AI IPA было признано первым пивом, созданным по рецепту ChatGPT. Но почти одновременно с американской пивоварней свое пиво по рецепту чат-бота создала компания из Канады. Пивоварня Whistle Buoy из провинции Британская Колумбия использовала ChatGPT, чтобы придумать рецепт «дымчатого светлого эля, пышного и тропического». Исайя Арчер, глава отдела маркетинга Whistle Buoy, рассказал, что пиво получилось великолепным на вкус. В рецепт входили всего три сорта хмеля, но это компенсировало большое разнообразие других ингредиентов, включая овсяные хлопья, лактозу и ирландский мох, который широко используется пивоварами для осветления пива во время варки.

Напиток, получивший название Robo Beer, содержит 5,2% алкоголя. Дегустатор Рохит Джозеф описал его вкус как «не слишком хмелевый, но и достаточно крепкий».

«Пиво было цитрусовым, как мне показалось, в нем были нотки ананаса и мандарина, как и в большинстве светлых элей с дымкой», — рассказал он.