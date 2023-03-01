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1 час назад

Nvidia научилась улучшать качество просматриваемых вами видео

Ferra.ru

Компания Nvidia выпустила новые драйверы для своих видеокарт, которые позволят улучшить качество старых размытых веб-видео на картах RTX 30-й и 40-й серий, сообщает The Verge. RTX Video Super Resolution для повышения разрешения использует искусственный интеллект Nvidia.

Nvidia научилась улучшать качество просматриваемых вами видео
Фото: ferra.ruferra.ru

Он работает внутри Chrome или Edge и улучшает любое видео в браузере за счет повышения резкости краев объектов и уменьшения видеоартефактов. Функция поддерживает видео от 360p до 1440p с частотой кадров до 144 Гц и способно масштабировать его вплоть до разрешения 4K.

Ранее такое масштабирование до 4K было доступно лишь на Nvidia Shield TV, но недавние обновления движка Chromium позволили Nvidia привнести его на свои последние карты RTX 30- и 40-серий.

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