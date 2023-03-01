Российский форум по управлению интернетом открыл регистрацию участников

13-й Российский форум по управлению интернетом (RIGF 2023), который пройдет 6-7 апреля в Москве в пространстве «Согласие Hall», открыл регистрацию участников. Об этом сообщили организаторы мероприятия — Координационный центр доменов .RU/.РФ и Центр глобальной ИТ-кооперации.

Фото: газета.ру газета.ру

Отмечается, что в форуме примут участие ведущие интернет-эксперты, представители органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций.

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В первый день RIGF 2023 участники обсудят, какую роль должно занимать государство в процессах управления интернетом и как сохранить человекоцентричность цифровых технологий, а также процесс подготовки глобального цифрового договора.

Кроме того, будет рассмотрен опыт различных стран по обеспечению цифрового суверенитета и проанализированы возможные последствия фрагментации интернета, а также сценарии и подходы к управлению национальным сегментом интернета в России. Завершат первый день форума секции о цифровых технологиях будущего и методах борьбы с фейковой информацией и цифровой дискриминацией.

Второй день RIGF 2023 начнется с вручения награды Virtuti Interneti «За заслуги в сфере интернета» и традиционной лекции лауреата. Далее спикеры и гости форума обсудят проблемы влияния интернета на детей и подростков, подготовку кадров для цифровой экономики, использование искусственного интеллекта в системе здравоохранения и участие молодежи в процессах управления интернетом.

Завершится форум представлением 2-го сборника авторских статей «Интернет сегодня и завтра», подготовленного Центром глобальной ИТ-кооперации.

Как отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, Российский форум по управлению интернетом (RIGF) — не только часть глобального форума IGF, но и уникальное мероприятие, на котором обсуждаются важнейшие вопросы развития сети и взаимодействия всех ее пользователей – от госструктур и бизнеса до частных лиц и общественных организаций.

«В этом году мы проводим форум в офлайн-формате и надеемся, что личное общение наших спикеров и участников станет отправной точкой для новых идей по развитию системы управления интернетом», – добавил он.

Стратегические информационные партнеры форума: МИЦ «Известия», Rambler&Co , «Лента.ру» и «Газета.Ru».