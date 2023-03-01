Биологи сфотографировали неуловимую гигантскую медузу в Антарктике

Ученые из Viking Expeditions сфотографировали гигантскую глубоководную медузу у берегов Антарктического полуострова, сообщает Live Science. Исследование опубликовано в журнале Polar Research.
Гигантская медуза Stygiomedusa gigantea — один из крупнейших глубоководных беспозвоночных хищников. Ее щупальцы могут достигать 10 метров в длину, а колокол — около метра в диаметре. Stygiomedusa gigantea живут во всех океанах, за исключением Северного Ледовитого.
Обычно животное сложно обнаружить, так как медуза живет на глубине более 1000 метров. Авторам исследования удалось снять особь в начале 2022 года, используя подводный аппарат Viking.
Ученые отметили, что медуза медленно проплыла мимо аппарата, не проявив к нему никакого интереса. Пока неизвестно, почему медуза оказалась в относительно неглубоких водах Антарктики. Ученые считают, что медузы могут подниматься выше, чтобы подвергнуть себя воздействию ультрафиолетового излучения, которое избавляет их от паразитов. Другая гипотеза, выдвинутая авторами, заключается в том, что их просто выносит на мелководье течением.