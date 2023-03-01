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21 минуту назад

Cortex: каждый 33-й человек на Земле может страдать от неспособности различать лица

Газета.Ru

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что неразличение лиц может быть гораздо более распространенным состоянием, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в журнале Cortex.

СМИ: каждый 33-й человек на Земле может страдать от неспособности различать лица
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Лицевая слепота (прозопагнозия) — расстройство различения лиц, при котором человек может ошибочно узнать человека, которого никогда не встречал или не узнать того, с кем живет в одном доме. По предварительным оценкам, это состояние затрагивает от 2 до 2,5% людей в мире.

Результаты нового исследования могут означать, что каждый 33-й человек (3,08% населения Земли) может иметь определенную степень лицевой слепоты.

В исследовании принял участие 3341 человек. Исследователи спросили участников, испытывают ли они трудности с узнаванием лиц в повседневной жизни. Затем они провели два объективных теста на различение лиц. Результаты показали, что у 31 человека была выраженная прозопагнозия, а у 72 — более легкая форма.

При этом выраженность симптомов сильно отличалась, что позволяет предположить, что прозопагнозия может представлять спектр. Ученые считают, что критерии для диагностики расстройства следует расширить. Это может привести к новым диагнозам среди миллионов людей, которые могут иметь расстройство, не осознавая его.

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