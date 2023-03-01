Ученые выяснили, что из-за глобального потепления людям станет труднее дышать

Ученые из Калифорнийского университета установили, что при повышении глобальной температуры на 4 градуса вредные выбросы растений и пыли также увеличатся на 14%. По словам исследователей, из-за этого людям будет тяжелее дышать. Результаты работы были опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

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Исследователи разработали компьютерную модель, которая спрогнозировала дальнейшие экологические изменения. Согласно расчетам, около двух третей будущего загрязнения будет исходить от растений.

«Мы не рассматриваем антропогенные источники загрязнения воздуха, потому что мы можем снизить уровень их выбросов. Вдобавок им было посвящено уже много работ. Запах свежескошенного газона или сладость спелой клубники — это BVOC, биогенные летучие органические соединения. Растения выделяют их постоянно», – объяснили ученые.

Когда эти вещества контактируют с кислородом, они образуют органические аэрозоли. При вдыхании эти аэрозоли могут стать причиной смертей младенцев и детской астмы, а также спровоцировать сердечные заболевания и рак легких у взрослых.

«Есть две причины, по которым растения увеличивают производство BVOC: рост содержания углекислого газа в атмосфере и повышение температуры. Ожидается, что оба эти фактора будут продолжать расти», — отметили ученые.