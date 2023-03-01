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51 минуту назад

Голограммы, умные часы с нейроинтерфейсом и новые гарнитуры: Meta* рассказала о планах до 2027 года

Мария Иванова

The Verge сообщает, что корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) провела внутреннюю презентацию для сотрудников, на которой менеджмент компании представил планы по развитию в сферах виртуальной и дополненной реальности. Если верить дорожной карте, разработчики готовят три гарнитуры Quest, AR-очки и умные часы с неким «нейроинтерфейсом».

Meta* пообещала революцию в VR и AR-технологиях к 2027 году
Фото: Meta*Meta*

Первой новинкой будет гарнитура Quest 3 под кодовым названием Stinson. По словам вице-президента направления VR Марка Рабкина третья версия гарнитуры в два раза тоньше, в два раза мощнее и немного дороже предыдущей. Ценник отмечается как главная проблема продукта: компании предстоит убедить энтузиастов, что устройство стоит своих денег, при помощи новых приложений.

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Главной фишкой продукта должна стать т.н. функция «виртуального стража», которая позволит пользователям ориентироваться в реальном мире, не снимая гарнитуры. На релизе Quest 3 получит 41 новое приложение, включая интерактивные опыты для смешанной реальности. А в 2024 году Meta планирует выпустить более бюджетный вариант гарнитуры под названием Ventura. Рабкин ничего не сказал о втором поколении недавней Meta Quest Pro, получившей разгромные отзывы от критиков. Разработчики вернутся к этому устройству только после 2024 года, когда Meta выпустит La Jolla — самую продвинутую гарнитуру в истории корпорации.

Также осенью 2023-го должен состояться релиз второго поколения умных часов от Meta и фирмы Luxottica (владелица бренда Ray-Ban). В 2025-м компания представит третье поколение, которое получит специальный дисплей: он якобы имеет «видоискатель» для просмотра текстовых сообщений и способен переводить тексты на разные языки в реальном времени. Пользователи будут управлять часами при помощи браслета, оснащенного нейронным интерфейсом — он предназначен для считывания жестов руки. Инженеры надеются, что в будущем интерфейс позволит набирать текст на виртуальной клавиатуре с той же скоростью, что и на мобильных телефонах.

Кроме того, к 2027 году Meta собирается представить Orion — продвинутые, высокопроизводительные очки дополненной реальности, которые позволят накладывать голографические аватары на реальное окружение. Orion поступит в том числе и в бюджетном варианте. Вместе с ними на рынке появится второе поколение умных часов с нейроинтерфейсом.

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