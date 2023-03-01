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19 минут назад

Названы имена новых японских астронавтов

AstroNews

Японское космическое агентство JAXA во вторник назвало своих новых кандидатов в астронавты впервые за более чем 13 лет. Хирург и климатолог были выбраны из более чем 4000 претендентов.

Названы имена новых японских астронавтов
Фото: AstroNewsAstroNews

28-летняя Аю Йонеда, хирург токийского медицинского центра Японского Красного Креста, станет третьей японкой, когда-либо участвовавшей в программе космической подготовки. Все шесть нынешних астронавтов Японии - мужчины.

К ней присоединится 46-летний Макото Сува, старший специалист по управлению рисками стихийных бедствий Всемирного банка. Его первая заявка, поданная более 10 лет назад, была отклонена.

Йонеда и Сува, выбранные из 4127 претендентов, теперь начнут двухгодичную программу обучения и, в случае успеха, смогут присоединиться к полетам на Международную космическую станцию и стать первыми японскими астронавтами, достигшими Луны.

Япония и Соединенные Штаты объявили в прошлом году, что будут сотрудничать в разработке плана высадки японского астронавта на поверхность Луны к концу десятилетия.

Сува является экспертом по древнему климату, он надеется узнать о том, как эволюционировал климат Марса.

«Узнавая о Луне, узнавая о Марсе, мы узнаем не только о самих этих небесных телах, но и о нашей планете», – сказал он.

Йонеда надеется изучить, как космические путешествия влияют на здоровье человека.

«Мы увидим эпоху, когда многие люди отправятся в космос. Продолжительность и расстояние этих путешествий будут увеличены», – сказала она. – «Как врач, я верю, что могу внести свой вклад в изучение того, что происходит с человеческими телами в космосе».

В 2021 году JAXA отменила требование к кандидатам в астронавты иметь высшие научные или инженерные степени. Среди недавних претендентов были торговые агенты и консультанты.

Президент JAXA Хироси Ямакава сказал, что он надеется провести еще один раунд набора примерно через пять лет.

«Ответственность астронавтов не просто изменится, но и расширится», – сказал Ямакава. – «Важно, чтобы мы продолжали политику приема заявок от самых разных людей».

Наука и техника,Международный комитет Красного Креста,Роскосмос,Всемирный Банк,
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