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56 минут назад

ИИ помог построить карту мест зарождения звезд в галактике

Газета.Ru

Астрономы построили карту мест зарождения звезд в галактике с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Осакский университет.

ИИ помог построить карту мест зарождения звезд в галактике
Фото: The National Astronomical Observatory of Japan/Nobeyama Radio ObservatoryThe National Astronomical Observatory of Japan/Nobeyama Radio Observatory

Звезды образуются в результате слияния и сжатия облаков газа и пыли в космосе. Эти молекулярные газы настолько разрежены и холодны, что невидимы для человеческого глаза, но излучают слабые радиоволны, которые можно наблюдать с помощью радиотелескопов. При наблюдении с Земли спереди и позади этих молекулярных облаков находится много материи, и эти перекрывающиеся элементы затрудняют определение расстояния и физических свойств облаков.

Исследовательская группа под руководством доктора Синдзи Фудзиты выявила около 140 000 молекулярных облаков в галактике Млечный Путь, в которых идет звездообразование. Это было сделано на основе данных о молекулярном газе, полученных с помощью 45-метрового телескопа Нобеямской радиообсерватории. Используя искусственный интеллект, исследовательская группа оценила расстояние до каждого из этих молекулярных облаков, определила их размер и массу и нанесла на карту. По оценкам авторов, эта карта является самой подробной на сегодняшний день, и охватывает первый галактический квадрант.

В дальнейшем авторы планируют дополнить эту карту данными других телескопов, поскольку из Японии не видны южные созвездия. Ученые надеются, что эти данные помогут создать более точную модель эволюции вселенной и зарождения звезд.

Ранее астрономы обнаружили две гигантские экзопланеты в 353 и 524 световых годах от Земли.

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