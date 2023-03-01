ИИ помог построить карту мест зарождения звезд в галактике

Астрономы построили карту мест зарождения звезд в галактике с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Осакский университет.

Фото: The National Astronomical Observatory of Japan/Nobeyama Radio Observatory The National Astronomical Observatory of Japan/Nobeyama Radio Observatory

Звезды образуются в результате слияния и сжатия облаков газа и пыли в космосе. Эти молекулярные газы настолько разрежены и холодны, что невидимы для человеческого глаза, но излучают слабые радиоволны, которые можно наблюдать с помощью радиотелескопов. При наблюдении с Земли спереди и позади этих молекулярных облаков находится много материи, и эти перекрывающиеся элементы затрудняют определение расстояния и физических свойств облаков.

Исследовательская группа под руководством доктора Синдзи Фудзиты выявила около 140 000 молекулярных облаков в галактике Млечный Путь, в которых идет звездообразование. Это было сделано на основе данных о молекулярном газе, полученных с помощью 45-метрового телескопа Нобеямской радиообсерватории. Используя искусственный интеллект, исследовательская группа оценила расстояние до каждого из этих молекулярных облаков, определила их размер и массу и нанесла на карту. По оценкам авторов, эта карта является самой подробной на сегодняшний день, и охватывает первый галактический квадрант.

В дальнейшем авторы планируют дополнить эту карту данными других телескопов, поскольку из Японии не видны южные созвездия. Ученые надеются, что эти данные помогут создать более точную модель эволюции вселенной и зарождения звезд.