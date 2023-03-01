Цукерберг задумал связать два гаджета в одном

Подразделение Reality Labs в корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга задумало выпустить два гаджета, которые будут работать как один — умные очки с дисплеем в паре со смарт-часами. Об этом сообщает The Verge.

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Отмечается, что в случае с очками сначала выйдут Ray-Ban Stories второго поколения. Это солнцезащитные очки с камерой и микрофоном, которые планируется выпустить до конца 2023 года.

В 2025 году Цукерберг планирует запустить в продажу умные очки третьего поколения с дисплеем «видоискатель» для отображения входящих сообщений, перевода текста в режиме реального времени и сканирования QR-кодов.

Управление будет осуществляться через полосу «нейронного интерфейса», которая позволяет владельцу управлять очками с помощью движений рук. В пример журналисты привели проведение пальцами по воображаемым клавишам.

Умные часы в паре с очками позволят владельцу использовать виртуальную клавиатуру и печатать со скоростью, сравнимой с набором сообщений на смартфонах с клавиатурой на экране.