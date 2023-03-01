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9 минут назад

В Польше обвинили Россию в атаке на сайт с налоговыми декларациями

Lenta.ruиещё 1

Полномочный представитель кабмина Польши по кибербезопасности Януш Цешиньский обвинил российские спецслужбы в причастности к атаке на портал с налоговыми декларациями. Об этом сообщает РИА Новости.

В Польше обвинили Россию в атаке на сайт с налоговыми декларациями
Фото: ТАССТАСС

«За вчерашнюю атаку несут ответственность россияне. У нас есть информация, которая делает весьма вероятным, что это был именно данный противник. Это деятельность российских спецслужб», — заявил Цешиньский.

По его словам, хакерская атака привела к резкому увеличению трафика на портале. При этом, как подчеркнул Цешиньский, утечки данных не произошло.

«Министерство финансов заявило, что нарушения безопасности не было, это была атака, которая заблокировала доступ к сайту, а не нарушила безопасность каким-то образом, чтобы это поставило данные под угрозу», — заключил он.

Временная блокировка сайта podatki.gov.pl, на котором граждане Польши заполняют налоговые декларации, произошла во вторник, 28 февраля. Тогда польский кабмин назвал причиной перебоев в работе сайта технические неполадки. Позднее эта информация была опровергнута.

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