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23 минуты назад

Культовый плеер Winamp возродили в виде платформы для стриминга

Газета.Ru

Культовый музыкальный плеер Winamp для прослушивания композиций на компьютерах возродят в виде нового сервиса с 15 марта этого года. Об этом заявила компания Llama Group в пресс-релизе, опубликованном на Business Wire.

Стало известно о возрождении культового Winamp
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что теперь Winamp — это стриминговый сервис с возможностью подписки на отдельных исполнителей. С 15 марта сервис станет доступен исполнителям, а с 15 апреля — и для слушателей по всему миру.

«Хотя стриминговые платформы обеспечили артистам доступ к более широкой аудитории, доходы от них плачевны», — пояснил глава Llama Group Александр Сабунджан.

В Winamp заверили, что предложат артистам справедливое вознаграждение за публикацию своих треков на платформе.

Исполнители смогут устанавливать цену на подписки разного уровня, в зависимости от доступного эксклюзивного контента. Слушатели смогут поддерживать своих кумиров, оплачивая подписку в Fanzone и получая доступ к эксклюзивному контенту.

Проигрыватель Winamp стал культовым в начале 2000-х годов. Спустя двадцать лет у проигрывателя около 83 млн активных пользователей.

Летом 2022 года спустя четыре года молчания разработчики Winamp выпустили новую сборку под названием Release Candidate 1 Winamp 5.9 Build 9999, которая впервые для плеера получила поддержку Windows 11.

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