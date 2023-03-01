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1 час назад

Американский фотобанк Shutterstock выполнил требования Роскомнадзора после блокировки сервиса

Ferra.ru

Доступ к одному из крупнейших фотобанков Shutterstock из России был заблокирован по решению Роскомнадзора (РКН), пишет портал sostav.ru. Материалы, из-за которых Shutterstock был заблокирован, уже удалены.

Фотобанк Shutterstock выполнил требования Роскомнадзора
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Об этом сообщил представитель фотобанков в России и СНГ, агентство Fotodom. Оно также добавило, что РКН заблокировал доступ к сервису из-за “размещения материала, не удовлетворяющего существующим требованиям”. Сайт вернется к работе в штатном режиме через три дня, сообщает sostav.ru, а пока дизайнерам посоветовали открывать сайт с помощью VPN или специальных расширений для браузера.

Ранее представители Роскомнадзора заявили о запуске «Окулус» — системы для автоматического обнаружения запрещённого в России контента. И если раньше для поиска противозаконного контента использовались человеческие силы, то сейчас этим занимается нейросеть.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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