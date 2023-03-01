Фотобанк Shutterstock выполнил требования Роскомнадзора

Доступ к одному из крупнейших фотобанков Shutterstock из России был заблокирован по решению Роскомнадзора (РКН), пишет портал sostav.ru. Материалы, из-за которых Shutterstock был заблокирован, уже удалены.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Об этом сообщил представитель фотобанков в России и СНГ, агентство Fotodom. Оно также добавило, что РКН заблокировал доступ к сервису из-за “размещения материала, не удовлетворяющего существующим требованиям”. Сайт вернется к работе в штатном режиме через три дня, сообщает sostav.ru, а пока дизайнерам посоветовали открывать сайт с помощью VPN или специальных расширений для браузера.