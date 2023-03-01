Вечный спор: кто на самом деле изобрел телефон?

Телефоны — важнейшая часть повседневной жизни миллионов людей, но кто заслуживает титула создателя этого изобретения? Чаще всего создание технологии приписывают уроженцу Шотландии Александру Беллу, который совершил первый телефонный звонок 10 марта 1876 года. Но сейчас историки не уверены, можно ли утверждать, что Белл изобрел телефон в одиночку.

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Многие электрические изобретения XIX века оспаривались несколькими людьми, каждый из которых утверждал, что первым решил ключевые проблемы концептов. Например, Чарльз Уитстоун и Уильям Кук, запатентовавшие первый электромагнитный телеграф в Британии, вскоре после регистрации патента не смогли договориться, кто же из них на самом деле «изобретатель». Сэмюель Морзе ссорился почти со всеми, кто хоть как-то оспаривал его утверждения насчет телеграфа.

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Конечно же, многие современники Белла тоже настаивали на том, что именно они придумали телефон. На кону стояли огромные деньги и репутация. На практике же к разработке телефона приложили руку ученые из разных стран: от Италии до Германии. Например, немецкий физик Иоанн Рейс создал похожее устройство в 1861 году, но его метод немного отличался от Белла: телефон Рейса создавал и разрывал приключения при помощи электросхемы. Он захватывал звук и конвертировал его в электрические импульсы, которые передавались на другой конец через провода. Однако технология Рейса полагалась на регулярные разрывы соединения, что делало продолжительный разговор невозможным. Отчасти именно из-за этого имя Александра Белла прошло проверку временем.

Другая причина кроется в юридическом регулировании патентов. В 1880-х Белл затеял одну из самых противоречивых судебных тяжб столетия: нанятый им коллектив влиятельных адвокатов выиграл большой пакет патентных кейсов, из-за чего телефонная индустрия фактически попала под легальную монополию. Суды постановили, что Белл — законный изобретатель телефона, и наградили его широкими правами над «электрической голосовой коммуникацией».

Стоит упомянуть, что в тот же день, когда Белл подал свой патент на телефон, аналогичный патент подал американский инженер Элиша Грей. Бумаги от Грея пришли в патентный офис первыми, но юристы Белла действовали более активно и быстрее заплатили необходимые взносы. Патент Александра Белла первым попал на стол чиновников и получил регистрацию.

Но что, на самом деле, изобрел Белл? Главная проблема телефона — это превращение вибраций в электрический ток, его передача другому абоненту и расшифровка сигналов в звук. Патент Белла предложил надежный вариант этой процедуры, что и сделало его телефон более совершенным на фоне варианта Ионна Рейса. Но немаловажную роль также сыграло то, что Белл предложил публике красивую историю инженера-новатора, который якобы перевернул мир коммуникаций. Уже через год после подачи патента тесть Белла, Гардинер Хаббард, учредил Bell Telephone Company, которая быстро набрала обороты и долгое время удерживала доминирующую позицию на американском рынке.