Зоологи обнаружили птицу с самыми светоотражающими перьями

Вальдшнепы обладают наиболее светоотражающим оперением среди всех птиц. Об этом сообщает Имперский колледж Лондона.
Зоологи давно заметили, что птицы, которые наиболее активны в течение дня, часто имеют яркое оперение для коммуникации друг с другом. Птицы, которые наиболее активны на рассвете и в сумерках или ночью, такие как козодои и вальдшнепы, как правило, имеют менее эффектное оперение, так как во время дневного сна им необходимо маскироваться для спасения от хищников. Подобные виды, как правило, коммуницируют с сородичами с помощью химических веществ или звуков, а также с помощью ярких белых пятен.
Вальдшнеп (Scolopax rusticola) имеет пятнистое коричневое оперение, но на его нижней стороне хвоста есть несколько белых перьев. Они видны лишь тогда, когда он поднимает хвост или во время брачных полетов, при этом пятна должны максимально отражать свет, чтобы быть заметными.