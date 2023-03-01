Зоологи обнаружили птицу с самыми светоотражающими перьями

Зоологи давно заметили, что птицы, которые наиболее активны в течение дня, часто имеют яркое оперение для коммуникации друг с другом. Птицы, которые наиболее активны на рассвете и в сумерках или ночью, такие как козодои и вальдшнепы, как правило, имеют менее эффектное оперение, так как во время дневного сна им необходимо маскироваться для спасения от хищников. Подобные виды, как правило, коммуницируют с сородичами с помощью химических веществ или звуков, а также с помощью ярких белых пятен.