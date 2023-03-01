В России могут заблокировать музыкальный сервис Last.fm

В ближайшее время музыкальный сервис Last.fm может попасть под блокировку в России за игнорирование требований Роскомнадзора удалить с платформы запрещенные материалы. Об этом сообщает издание RT, ссылаясь на собственный источник.

Фото: Last.Fm Last.Fm

Отмечается, что на платформе присутствуют песни с текстами, дискредитирующими СВО и действия российской армии. Роскомнадзор неоднократно направлял жалобы на эти материалы руководству платформы, но они были проигнорированы.

По данным RT, уже в ближайшее время может быть принято решение о принятии мер в отношении сервиса, нарушающего российское законодательство. Рассматриваются варианты с штрафом в размере 4 млн руб. или полной блокировкой Last.fm в России. В последнем случае будет ограничен доступ к веб-версии сервиса и удалены приложения из Google Play и App Store.

Утверждается, что ежемесячная аудитория Last.fm в России равна примерно 1 млн человек, что сильно меньше, чем, например, у сервисов «Яндекс. Музыка» и VK Music.