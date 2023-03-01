В Египте впервые показали полный папирус Книги мертвых

Министерство туризма и древностей Египта впервые официально опубликовало фотографии древнего папируса, обнаруженного в январе 2023 года. Этот свиток представляет собой самую полную версию знаменитой древнеегипетской Книги мертвых.

Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Обзор интригующих снимков представил ресурс Live Science. Издание напоминает, что папирус общей длиной 16 метров недавно был обнаружен в некрополе Саккары. Официально об открытии было объявлено 14 января 2023 года. Однако только сейчас широкой общественности показали изображения уникального артефакта.

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По мнению ученых, найденный папирус представляет собой самую полную уцелевшую версию знаменитой Книги мертвых, хотя он и не является самым длинным. Это был религиозный труд, своего рода инструкция по путешествию в загробном мире. Свиток был обнаружен археологами при проведении раскопок в гробнице, расположенной по соседству со Ступенчатой пирамидой Джосера.

На данный момент широкой общественности доступны десять фотографий папируса, на которых запечатлены древние иллюстрации - изображения богов, сцены из загробной жизни и фрагменты текста. Кстати, возраст свитка превышает 2000 лет. Книгу мертвых в Древнем Египте обычно укладывали в саркофаг вместе с умершим. Точно неизвестно, как именно она называлась в те времена. Название "Книга мертвых" является современным - ученые придумали этот термин для обозначения собрания текстов, которые, согласно верованиям древних египтян, должны были помочь мертвым сориентироваться в загробном мире.

Добавим, что папирус был найден свернутым в гробу, принадлежавшем человеку по имени Яхмос. Статус этого человека определить не удалось, но он точно не был фараоном, носившим такое же имя и жившим в более ранние времена. Исследователи подсчитали, что имя Яхмос в свитке упоминается около 260 раз. Умер этот человек около 300 года до нашей эры, в ранний период правления династии Птолемеев.

Папирус был многократно свернут, поэтому исследователям пришлось провести кропотливую консервационную работу, позволившую его развернуть. Тексты были написаны черными и красными чернилами. Качество письма указывает на то, что они были написаны профессионалом.

Папирус изобилует изображениями Осириса, древнеегипетского бога подземного мира. В египетской мифологии жизнь Осириса была возрождена после его смерти. Поэтому древние египтяне верили в то, что Осирис способен даровать им вторую жизнь в загробном мире. Неудивительно, что одна из древних иллюстраций изображает этого бога сидящим на троне с короной на голове и подношениями, разложенными перед ним.