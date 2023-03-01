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8 минут назад

В NASA объяснили перенос запуска ракеты с российским космонавтом на борту

Газета.Ru

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого должен был полететь в космос российский космонавт Андрей Федяев, не отправилась к Международной космической станции (МКС) из-за засорившегося фильтра, отвечающего за работу двигателя. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA.

В NASA объяснили перенос запуска ракеты с россиянином на борту
Фото: NASANASA

»NASA и SpaceX определили, что поток в бак был уменьшен из-за забившегося фильтра», — говорится в сообщении.

В управлении США по астронавтике отметили, что компания SpaceX заменила фильтр наземной системы подачи жидкости-воспламенителя. Повторный пуск намечен на 2 марта.

27 февраля во Флориде отменили запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который должен был состояться в 09:45 часов. В сообщении отмечается, что причиной отмены запуска стали проблемы с наземными системами. В Twitter SpaceX сообщили, что экипаж Crew Dragon в порядке.

В космос должны были отправиться четыре астронавта: командир корабля Стивен Боуэн и пилот Вуди Хобург из NASA, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андрей Федяев. Для всех, кроме Боуэна, этот полет должен был стать первым.

Наука и техника,Андрей Федяев,SpaceX,NASA,
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