VK описала любителей активно ставить лайки

«По сути они [лайки] стали новой условной валютой цифрового человека (homo digitalis). Благодаря ее активному использованию каждый из нас может выполнять в сети важнейшие с точки зрения социализации задачи — проявлять себя, вступать в диалог, выражать свое мнение и отношение. И все это максимально просто — всего лишь одним кликом», — рассказал профессор Мадрудин Магомед-Эминов.