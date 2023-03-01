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1 час назад

Ученые ВШЭ назвали факторы, которые помогают повысить баллы на ЕГЭ

Газета.Ru

Как выяснили сотрудники факультета экономических наук ВШЭ, образованная семья и спецшкола могут принести школьнику до 11 дополнительных баллов на ЕГЭ. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ВШЭ.

Названы факторы, которые помогают повысить баллы на ЕГЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возможность поступить в вуз зависит от образования родителей, специализации школы, достатка семьи и ряда других факторов. Чтобы оценить влияние каждого из них, ученые использовали данные лонгитюдного опроса молодежи «Траектории образования и карьеры», проводимого ВШЭ. Сбор данных был начат в 2011 году и продолжается до сих пор.

Респондентов-старшеклассников экономисты разделили на три группы: школьники из Москвы и Московской области, из крупных городов и региональных центров и из небольших городов и сельской местности.

Расчеты показали, что во всех трех группах вероятность поступления зависит от результатов ЕГЭ, уровня образования матери и обучения в специализированной либо обычной школе. Так, при прочих равных условиях абитуриенты из семей с высшим образованием у матери поступают в вузы на 3–5% чаще в зависимости от типа населенного пункта, а преимущество выпускников школ со специализированными классами составляет 5–9%.

Ученые выяснили, что каждый балл выпускного экзамена для девятиклассников по 5-балльной системе приносит дополнительно 11 баллов ЕГЭ, высшее образование матери приносит 3–5 дополнительных баллов, эффект школы составляет 2–6 баллов ЕГЭ. По мнению авторов исследования, это создает неравенство уже на этапе подачи документов в вузы.

Наука и техника,ВШЭ,
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