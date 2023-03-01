Названы факторы, которые помогают повысить баллы на ЕГЭ

Как выяснили сотрудники факультета экономических наук ВШЭ, образованная семья и спецшкола могут принести школьнику до 11 дополнительных баллов на ЕГЭ. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ВШЭ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Возможность поступить в вуз зависит от образования родителей, специализации школы, достатка семьи и ряда других факторов. Чтобы оценить влияние каждого из них, ученые использовали данные лонгитюдного опроса молодежи «Траектории образования и карьеры», проводимого ВШЭ. Сбор данных был начат в 2011 году и продолжается до сих пор.

Респондентов-старшеклассников экономисты разделили на три группы: школьники из Москвы и Московской области, из крупных городов и региональных центров и из небольших городов и сельской местности.

Расчеты показали, что во всех трех группах вероятность поступления зависит от результатов ЕГЭ, уровня образования матери и обучения в специализированной либо обычной школе. Так, при прочих равных условиях абитуриенты из семей с высшим образованием у матери поступают в вузы на 3–5% чаще в зависимости от типа населенного пункта, а преимущество выпускников школ со специализированными классами составляет 5–9%.