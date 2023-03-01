МТС будет использовать технологию «интернета поведения»

МТС собирается использовать технологию IoB (Internet of Behavior, «интернет поведения») при создании рекламных роликов и коммуникации с абонентами. Она анализирует данные пользователей с точки зрения психологии и потенциально позволяет влиять на их действия. Об этом сообщает РБК.

Фото: Sostav.ru Sostav.ru

По данным издания, дочерняя ИТ-компания МТС — «МТС Digital» — разместила на hh.ru вакансию руководителя центра R&D (исследований и разработок). В числе задач кандидата на должность — реализация одного из стратегических направлений развития экосистемы компании — «интернет поведения».

Видео дня

Директор по Adtech Big Data МТС Михаил Степнов пояснил РБК, что в IoB поведение пользователя трактуют вместе психологи и data-scientist (специалисты по обработке, анализу и хранению больших массивов данных).

«Первые должны будут разработать методологию, как определять реакции человека, а вторые — создать модель, чтобы компьютер мог проводить анализ», — пояснил он.

Степнов отметил, что один из проектов, который МТС реализует в этой области, — оценка эффективности рекламных роликов. По его словам, на первом этапе специалисты компании собирали информацию о существующих роликах: дата выхода, сколько и на каких площадках транслировались, появлялись ли в них известные персоны.

Затем эти ролики показывали фокус-группе. В процессе просмотра камера следила за эмоциями зрителей, их пульсом, частотой дыхания и другими психологическими реакциями. На основе собранных данных создавалась модель для анализа data-scientist.

«Задача — понять, насколько эффективным был конкретный ролик и за счёт чего. Чтобы затем мы могли давать подсказки создателям будущих роликов, какой персонаж или вещь стоит в них добавить, чтобы это вызвало у зрителей определенные эмоции и увеличило продажи рекламируемого товара», — рассказал Степнов.

Он добавил, что следующий этап — создание персонализированной рекламы под конкретного человека. Как отметил представитель МТС, благодаря IoB «каждый потребитель будет видеть продукт в том виде, в котором это лучше всего побудит его к совершению покупки».