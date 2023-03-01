В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту

The Guardian: Ученый Рональд Маллет изобрел машину времени и собирается вернуться в 1955 год

2

Ученым удалось изобрести машину времени. По крайней мере, в этом уверен профессор физики Коннектикутского университета Рональд Маллет, который и является автором изобретения, пишет The Guardian.

Ученый изобрел машину времени и собирается вернуться в 1955 год
© runews24.ru

По словам физика, он задумался о машине времени, когда у него скончался отец. Тогда 10-летний будущий ученый решил, что посвятит свою жизнь физике, чтобы придумать, как путешествовать во времени.

Спустя 67 лет Маллет заявил, что он выполнил поставленную задачу и изобрел машину времени. Он придумал, как перемещаться во времени, перекручивая ткани пространства-времени с помощью кольца вращающихся лазеров. Это позволит создать петлю времени, чтобы вернуться в прошлое.

Физик считает, что вращение черных дыр вызывает искривление времени, но так как они находятся в отдалении от Земли, Маллет изобрел «аналог» черной дыры, создающий интенсивный и непрерывный вращающийся луч света.

Теперь ученый хочет вернуться назад в 1955 год и спасти жизнь своего отца.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий