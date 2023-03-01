Ученый изобрел машину времени и собирается вернуться в 1955 год

Ученым удалось изобрести машину времени. По крайней мере, в этом уверен профессор физики Коннектикутского университета Рональд Маллет, который и является автором изобретения, пишет The Guardian.

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По словам физика, он задумался о машине времени, когда у него скончался отец. Тогда 10-летний будущий ученый решил, что посвятит свою жизнь физике, чтобы придумать, как путешествовать во времени.

Спустя 67 лет Маллет заявил, что он выполнил поставленную задачу и изобрел машину времени. Он придумал, как перемещаться во времени, перекручивая ткани пространства-времени с помощью кольца вращающихся лазеров. Это позволит создать петлю времени, чтобы вернуться в прошлое.

Физик считает, что вращение черных дыр вызывает искривление времени, но так как они находятся в отдалении от Земли, Маллет изобрел «аналог» черной дыры, создающий интенсивный и непрерывный вращающийся луч света.