В Android 14 появится новая функция переноса eSIM на смартфон

Функция eSIM существует уже давно, и многие смарт-часы уже поддерживают eSIM. Но eSIM обрабатываются и управляются совершенно по-разному на устройствах Android , и до сих пор нет простого способа управления и переключения между телефонами. Google планирует изменить это с помощью нового инструмента в конце этого года.

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Google объявила на своем мероприятии MWC 2023 , что позже в этом году она представит инструмент переключения eSIM на Android. Он будет поставляться с более новой версией Android (ожидается, что это будет Android 14 ), которая выйдет в четвертом квартале 2023 года. Эта функция, основанная на стандартах, установленных GSMA, позволяет пользователям легко и безопасно переносить eSIM с одного устройства на другое.

Google объявил, что Deutsche Telekom станет первым оператором связи, который примет механизм переключения eSIM Android, а это означает, что пользователям не придется регистрироваться для получения новой eSIM и ждать часами, пока она активируется каждый раз, когда они меняют устройство. Apple уже предлагает переводы eSIM между iPhone , iPad и Apple Watch.