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4 минуты назад

Realme представила заряжающийся за 9 минут смартфон

Ferra.ruиещё 1

Realme в рамках выставки MWC представила новый смартфон GT3. Помимо зарядки 240 Вт (смартфон заряжается до 100% за 9 минут 30 секунд), Realme GT3 также получил RGB-подсветку на задней панели.

Realme представила заряжающийся за 9 минут смартфон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для подзарядки Realme GT3 до 20% потребуется 80 секунд, сообщается компания. А для того, чтобы полностью зарядить аккумулятор емкостью 4600 мАч, необходимо всего 9 минут и 30 секунд, для этого в комплект устройства входит ультрабыстрый зарядный кабель на 12A.

GT3 получил жидкостную систему охлаждения VC в сочетании с графеновой пластиной, которая покрывает 61,5% аккумулятора и обеспечивает эффективный отвод тепла. Согласно внутренним лабораторным испытаниям, емкость батареи Realme GT3 остается на 80%, даже после более чем 1600 циклов зарядки на мощности 240 Вт.

Realme

Рядом с модулем камеры смартфона расположено прозрачное стекло. Через него можно увидеть плашку процессора, NFC-чипсет и пульсирующий интерфейс с С-образной RGB-подсветкой. Он отображает различные световые эффекты в зависимости от состояния смартфона: когда он заряжен на 20%, подсветка пульсирует красным, от 21% до 100% — фиолетовым. Когда пользователю приходят уведомления, подсветка загорается белым и это далеко не весь его потенциал.

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