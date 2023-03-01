В Армагеддоне обнаружен 3500-летний череп со следами трепанации

Археологи при проведении полевых работ на территории древнего города Мегиддо в Израиле, известного еще и как Армагеддон, обнаружили свидетельства операции на головном мозге, проведенной около 3500 лет назад.
Об этом удивительном открытии рассказывает Arkeonews. Исследователи обнаружили редкий образец хирургии черепа, который, после уточнения датировки, может быть признан самым древним в своем роде на Ближнем Востоке. Череп со следами трепанации был найден археологами в могиле позднего бронзового века.
Сообщается, что еще в 2016 году археологи раскопали пару гробниц в жилой части дворца, раскопанного в знаменитом библейском городе Мегиддо. В могилах были найдены останки двоих мужчин, погребенных вместе почти 3500 лет назад. В последующие годы ученые проводили различные анализы останков, что помогло им частично раскрыть тайну гибели мужчин.
Генетический анализ, например, показал, что они были братьями. Оба умерли в достаточно молодом возрасте. Также удалось определить, что они жили в период между 1550 и 1450 годами до нашей эры. Но самым удивительным открытием стали следы древней трепанации. Уникальная операция была проведена одному из братьев, причем, как установили ученые, это было тончайшее хирургическое вмешательство - отверстие в черепе было проделано без повреждения тканей головного мозга.
Следы трепанации были обнаружены у старшего из братьев, которому на момент смерти было от 20 до 40 лет. Ученым удалось восстановить хронологию операции. Сначала древний хирург срезал с участка черепа волосы с кусочком кожи. Затем врач при помощи неустановленного острого инструмента аккуратно удалил из лобной кости кусочек черепа правильной квадратной формы.
Все указывает на то, что операцию проводил искусный и опытный врачеватель. Новое открытие, по мнению ученых, лишь расширяет базу доказательств того, что трепанация была универсальным и широко распространенным типом хирургии на протяжении многих тысячелетий. Древние черепа со следами трепанации находили во многих уголках мира, в том числе в Африке и Южной Америке.
Город Мегиддо расположен примерно в 130 километрах к северу от Иерусалима. Он неоднократно упоминается в Библии. Это был процветающий торговый и политический центр с многочисленными дворцами, укреплениями и храмами. Широкой общественности этот город более известен по его греческому названию Армагеддон. Священные тексты описывали его как место последней битвы перед концом света.