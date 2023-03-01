В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
45 минут назад

В Армагеддоне найден 3500-летний череп со следами трепанации

Российская Газета

Археологи при проведении полевых работ на территории древнего города Мегиддо в Израиле, известного еще и как Армагеддон, обнаружили свидетельства операции на головном мозге, проведенной около 3500 лет назад.

В Армагеддоне обнаружен 3500-летний череп со следами трепанации
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Об этом удивительном открытии рассказывает Arkeonews. Исследователи обнаружили редкий образец хирургии черепа, который, после уточнения датировки, может быть признан самым древним в своем роде на Ближнем Востоке. Череп со следами трепанации был найден археологами в могиле позднего бронзового века.

Видео дня

Сообщается, что еще в 2016 году археологи раскопали пару гробниц в жилой части дворца, раскопанного в знаменитом библейском городе Мегиддо. В могилах были найдены останки двоих мужчин, погребенных вместе почти 3500 лет назад. В последующие годы ученые проводили различные анализы останков, что помогло им частично раскрыть тайну гибели мужчин.

Генетический анализ, например, показал, что они были братьями. Оба умерли в достаточно молодом возрасте. Также удалось определить, что они жили в период между 1550 и 1450 годами до нашей эры. Но самым удивительным открытием стали следы древней трепанации. Уникальная операция была проведена одному из братьев, причем, как установили ученые, это было тончайшее хирургическое вмешательство - отверстие в черепе было проделано без повреждения тканей головного мозга.

Следы трепанации были обнаружены у старшего из братьев, которому на момент смерти было от 20 до 40 лет. Ученым удалось восстановить хронологию операции. Сначала древний хирург срезал с участка черепа волосы с кусочком кожи. Затем врач при помощи неустановленного острого инструмента аккуратно удалил из лобной кости кусочек черепа правильной квадратной формы.

Все указывает на то, что операцию проводил искусный и опытный врачеватель. Новое открытие, по мнению ученых, лишь расширяет базу доказательств того, что трепанация была универсальным и широко распространенным типом хирургии на протяжении многих тысячелетий. Древние черепа со следами трепанации находили во многих уголках мира, в том числе в Африке и Южной Америке.

Город Мегиддо расположен примерно в 130 километрах к северу от Иерусалима. Он неоднократно упоминается в Библии. Это был процветающий торговый и политический центр с многочисленными дворцами, укреплениями и храмами. Широкой общественности этот город более известен по его греческому названию Армагеддон. Священные тексты описывали его как место последней битвы перед концом света.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий