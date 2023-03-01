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37 минут назад

В Яндекс Картах появилась оплата парковки в Москве

Российская Газета

У московских водителей появилась возможность оплачивать парковку в Яндекс Картах - там же, где строят маршруты для своего автомобиля. Теперь для этого не нужно переключаться между приложениями или платить по смс.

В «Яндекс Картах» появилась оплата парковки в Москве
Фото: «Яндекс»«Яндекс»

Для оплаты достаточно активировать в приложении слой с парковками, нажав на экране на значок Р. Затем найти свою парковку, нажать на нее и в появившейся карточке оплатить нужное время. Если окажется, что оплаченного времени не хватает, парковку можно продлить. А если сделали всё раньше, чем планировали, – завершить досрочно. При этом деньги вернутся на парковочный счет. Ими можно будет частично или полностью оплатить следующую парковку.

Сейчас функция доступна в приложении Яндекс Карт на Android и iOS, а позже появится и в Навигаторе. Оплата доступна на городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами. Для того чтобы функция заработала, необходимо обновить приложение до последней версии.

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