В Армении найдена "золотая гробница" времен фараона Рамсеса Великого

Международная команда археологов, проводившая раскопки в Мецаморе на территории Армении, обнаружила "золотую гробницу" возрастом 3,2 тысячи лет.

Фото: Российская газета Российская газета

Об открытии сообщает Nauka w Polsce. Его совершила группа, в состав которой входили польские и армянские археологи. В Мецаморе они раскопали гробницу, в которой находились останки двух человек, мужчины и женщины. Вероятно, это было семейное захоронение супружеской пары. Возраст гробницы составляет около 3,2 тысячи лет, то есть восходит к временам, когда Египтом правил знаменитый фараон Рамсес II Великий.

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Гробницу сами ученые прозвали "золотой". Дело в том, что внутри были найдены погребальные предметы, включая остатки трех золотых ожерелий. Кстати, для археологов оказалось большой удачей то, что за три тысячелетия гробницу никто не тронул. Она дошла до наших дней не разграбленной.

Внутри гробницы археологи обнаружили более сотни бусин и маленьких золотых подвесок. Некоторые из них немного напоминают кельтские кресты. Были также найдены десятки подвесок из сердолика. Ученые считают, что все эти мелкие элементы были частью трех золотых ожерелий.

Сама гробница представляет собой большую каменную коробку, внутри которой были обустроены две погребальные камеры. В каждой из них ученые обнаружили по скелету. Также они нашли внутри остатки деревянной погребальной кровати. По предварительным оценкам, пара умерла в возрасте 30-40 лет.

"Смерть этих людей для нас загадка, мы не знаем причины, но все указывает на то, что они умерли одновременно, потому что нет никаких следов вскрытия гробницы", - говорит руководитель исследования, профессор Кшиштоф Якубяк из Варшавского университета.

По его словам, это уникальная находка, поскольку гробница была очень богатой.

Внутри также было найдено более десятка полностью сохранившихся керамических сосудов и уникальная фаянсовая "фляга". Причем последняя оказалась не местного производства. Археологи считают, что данный артефакт был привезен сюда из Месопотамии.

Они пока не могут точно установить, кому принадлежало захоронение. Неизвестно даже, какой именно народ жил в Мецаморе во второй половине второго тысячелетия. Как объясняют ученые, люди, населявшие существовавшее здесь крупное и хорошо укрепленное поселение, не были грамотными, поэтому они не оставили после себя никаких текстов. И это затрудняет их идентификацию.

"Но это было большое поселение, - говорит профессор Якубяк. - До наших времен дошли даже укрепления из огромных каменных блоков, опоясывающие так называемую цитадель. В конце второго тысячелетия до нашей эры в этом регионе не было никакого другого поселения, которое можно было бы сравнить с этим по размеру".