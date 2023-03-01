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15 минут назад

Запуск корабля Crew Dragon с Андреем Федяевым к МКС назначен на 2 марта

Российская Газета

После устранения технических проблем запуск к Международной космической станции американского пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем Crew-6, в состав которого входит космонавт госкорпорации "Роскосмос" Андрей Федяев, назначен на 2 марта. Об этом сообщили в NASA.

Запуск корабля Crew Dragon с россиянином к МКС назначен на 2 марта
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Россиянин летит вместе с американскими астронавтами Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом, а также астронавтом ОАЭ Султаном аль-Нейади.

Запуск Crew Dragon ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди NASA планируется 2 марта в 08:34 по московскому времени. Стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС - 3 марта в 09:17 мск.

Это второй полет российского космонавта в рамках подписанного в июле прошлого года "Роскосмосом" и NASA соглашения о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских "Союзах МС" в 2022-2024 годах. Минувшей осенью на станцию на "Союзе МС-22" прилетел американец Франциско Рубио, а на Crew Dragon (миссия Crew-5) - наша Анна Кикина.

Андрей Федяев был дублером Анны Кикиной. Для него, как и для Анны, это тоже первый полет в космос. До отряда космонавтов проходил службу в Военно-воздушных силах Минобороны России. Военный летчик 2-го класса. И еще деталь к портрету российского космонавта: он воспитывает четверых сыновей.

Как подчеркивают эксперты, перекрестные полеты отвечают интересам и России, и США. Они добавляют больше уверенности в безопасности станции: россияне понимают технологию управления американским кораблем, американцы знают технологию управления нашим. В случае ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивается присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно.

Наука и техника,Анна Кикина,Андрей Федяев,Минобороны России,Роскосмос,NASA,
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