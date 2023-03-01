В Москве увеличилась скорость мобильного интернета

В TelecomDaily зафиксировали увеличение средней скорости мобильного интернета в столице в феврале в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передают «Известия».

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Она возросла до 34,7 Мбит/с, что демонстрирует рост на 32%. Согласно информации Минцифры, с января по сентябрь 2022 года скорость связи в Москве поднялась на 18%.

Вместе с тем подчеркивается, что позитивная динамика наблюдается лишь в столице – в феврале 2023 года в регионах России скорость мобильного интернета, напротив, упала примерно на 7%.

В TelecomDaily утверждают, что ситуация связана с тем, что на рынке не хватает импортного оборудования из-за западных санкций. Его не поставляют с весны, добавляется в публикации. Другой фактор – стремление операторов устанавливать новые базовые станции в первую очередь в крупных городах. В компании отмечают, что именно там самый большой спрос на их услуги.