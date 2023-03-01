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29 минут назад

В Москве увеличилась скорость мобильного интернета

Лера Букина

В TelecomDaily зафиксировали увеличение средней скорости мобильного интернета в столице в феврале в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передают «Известия».

В Москве увеличилась скорость мобильного интернета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она возросла до 34,7 Мбит/с, что демонстрирует рост на 32%. Согласно информации Минцифры, с января по сентябрь 2022 года скорость связи в Москве поднялась на 18%.

Вместе с тем подчеркивается, что позитивная динамика наблюдается лишь в столице – в феврале 2023 года в регионах России скорость мобильного интернета, напротив, упала примерно на 7%.

В TelecomDaily утверждают, что ситуация связана с тем, что на рынке не хватает импортного оборудования из-за западных санкций. Его не поставляют с весны, добавляется в публикации. Другой фактор – стремление операторов устанавливать новые базовые станции в первую очередь в крупных городах. В компании отмечают, что именно там самый большой спрос на их услуги.

Специалисты еще год назад предупреждали о падении скорости мобильного доступа. Они подчеркивали, что ограничения против России лишь ухудшат ситуацию. Согласно данным «Мегабитус», с ноября 2021 года по середину марта 2022-го, это значение уменьшилось с 21,7 Мбит/с до 21 Мбит/с.

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