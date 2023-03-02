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19 минут назад

В Пермском крае обнаружили ископаемое насекомое, облепленное древней пыльцой

Газета.Ruиещё 2

Российские ученые обнаружили древнюю пыльцу на теле ископаемого насекомого. Об этом сообщает Палеонтологический институт им. Борисяка РАН.

В России обнаружили останки древнейшего насекомого
Фото: Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка РАНПалеонтологический институт им. А.А.Борисяка РАН

Образец был найден неподалеку от деревни Сылва в палеонтологическом комплексе Чекарда. Возраст осадочных горных пород в нем достигает 280 млн лет, в пермский период на этом месте находилась древняя лагуна, покрытая обильной растительностью, которая служила средой обитания насекомых. Всего с середины XX века здесь удалось обнаружить около 10 тыс. образцов ископаемых насекомых.

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Авторы нового исследования изучили шесть насекомых из рода Tillyardembia из этой коллекции. Изучив тильярдембий под флуоресцентным микроскопом, ученые выяснили, что их грудь, брюшко, голова и основания ног покрыты скоплениями пыльцевых зерен. Также полупереваренная пыльца была найдена в районе задней кишки одного из насекомых.

«Когда жук, усыпанный пыльцой, вязнет в смоле и превращается в янтарный инклюз – в этом нет ничего удивительного. Но в нашем случае мы имеем дело с насекомыми, которые сохранились в виде плоских отпечатков на каменной породе. Перед тем, как окаменеть, такие насекомые сначала падают в воду. То, что при этом с них не смыло пыльцу, – большая удача», — поясняет Александр Храмов, руководитель исследования.

Судя по таксономическому составу пыльцы, тильярдембии посещали весьма ограниченный круг растений, среди которых были руфлориевые (Rufloriaceae) — вымершие голосеменные, произраставшие в палеозое на территории современной Сибири. Это позволяет сделать вывод, что насекомые участвовали в опылении этих растений, но четких доказательств этому пока нет — особь могла вываляться в пыльце случайно. Сами тильярдембии представляли собой насекомых длиной 1,5 см с короткими лапками и длинным телом. Отдаленно они напоминали современных уховерток, но их тело было покрыто волосками, за которые и зацепилась пыльца.

Авторы надеются, что подобные исследования позволят выяснить, когда именно в эволюционной истории насекомые начали опылять растения.

Ранее археологи выявили древнюю ДНК в убежище человечества на время ледникового периода.

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