Как СССР 7 лет слушал послов США при помощи непознанного "жучка"

Собрание Совета безопасности ООН 1960 года стало, пожалуй, одним из самых скандальных за всю историю. Когда представители СССР и США, по традиции, начали обвинять друг друга в шпионаже, делегация последних продемонстрировала всем участникам красноречивое доказательство. Деревянную печать, внутри которой было спрятано неопознанное прослушивающее устройство: контрразведка США еще несколько лет не могла разгадать принцип работы шпионского устройства.

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«Штукой» или «предметом», как его часто называют в западной литературе, был эндовибратор «Златоуст» — изобретение репрессированного советского инженера Льва Термена. Он был не только одаренным ученым, но и талантливым музыкантом. Мировая общественность знает его, в первую очередь, как создателя терменвокса — необычного музыкального инструмента, который до сих пор пользуется популярностью среди композиторов. В 1928 году Термен переехал в США, где сколотил бизнес и стал весьма уважаемым общественным деятелем, но в 1938-м его отозвали в СССР. Через год изобретатель попал в исправительный лагерь: историки до сих пор не могут точно сказать, по какому именно обвинению.

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Но и в колонии Термен проявил инженерскую жилку. Его предложения по оптимизации трудовых процессов привлекли внимание начальства лагеря, после чего заключенный начал работать на ЦКБ-29, где ассистентом изобретателя стал Сергей Королев. Они вместе работали над концептами беспилотных летательных аппаратов, но параллельно основным проектам в 1943 году Термен создал экспериментальное прослушивающее устройство. Оно отличалось от прочих шпионских инструментов полным отсутствие электроники: эндовибратор не нуждался в источнике питания, микрофоне и других компонентах, которые могли бы выдать его расположение.

Как раз в то время высшее руководство СССР и лично Лаврентий Берия горячо заинтересовались возможностью прослушки посольства США в Москве. Когда немецкая армия приближалась к городу в 1941 году, правительство вывезло иностранных дипломатов в Куйбышев (Самару). НКВД не преминуло воспользоваться случаем и оборудовало шпионской аппаратурой практически каждое зарубежное представительство на территории Москвы, но по возвращению в посольства дипломаты, конечно же, были готовы к сюрпризам. Посол США Аверелл Гарриман как бы невзначай сообщил, что американские спецслужбы нашли спрятанные микрофоны. Сталин смог отвести подозрения, но хотел получить гарантированный, не отслеживаемый способ прослушивать любой разговор за закрытыми дверьми.

По счастливому стечению обстоятельств, «штука» Термена была крайне компактным устройством. Господин Гарриман же отличался любовью к изделиям из экзотических пород дерева. Специалисты НКВД сложили два плюс два и подготовили подарок для посла: резной герб США, изготовленный аж из нескольких десятков разных пород древесины. Растроганный Гарриман принял сувенир из рук советских пионеров в 1945 году, когда в Ялте состоялась торжественная церемония открытия второй очереди пионерлагеря «Артек». Правда, тогда он еще не знал, что внутри деревянного изделия скрывался эндовибратор, который незаметно передавал разговоры дипломата советским спецслужбам.

Герб провисел в кабинете посольства США до 1952 года, пока перебежчик из ГРУ не сообщил офицерам ЦРУ об утечке информации. Американцы и раньше время от времени проверяли кабинет на предмет жучков, но недостаточно тщательно: только после наводки они обнаружили подозрительный радиосигнал, исходивший от деревянного подарка. Американские силовики и разведчики немедленно скопировали устройство, но никто не мог толком сказать, как именно оно работает.