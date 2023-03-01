Windows 11 получила поддержку встроенного ChatGPT и iMessage

Microsoft анонсировала масштабное обновление для Windows 11, которое получило встроенный поисковик Bing с чат-ботом и iMessage.

Фото: Microsoft Microsoft

Теперь, чтобы воспользоваться «умным» поисковиком, не нужно открывать браузер Edge, так как компания поместила чат-бот в панель задач Windows 11. Функция будет доступна для тестировщиков нового Bing с ChatGPT, а в будущем для тех, кто оставил заявку. В России нововведение не работает.

Также обновление привносит в приложение «Связь с телефоном» поддержку смартфонов Apple. Пользователи смогут видеть информацию о входящих звонках, уведомлениях и получат полноценный доступ к iMessage на компьютере с iPhone.

Вместе с тем Microsoft обновила раздел «Виджеты», добавила возможность записи видео в приложении «Ножницы» и другие.