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25 минут назад

Скорость мобильного интернета в России снизилась на 7%

Sostav.ruиещё 1

Скорость мобильного интернета в России в феврале упала в среднем на 7% относительно того же периода в прошлом году. Изменения не затронули лишь столицу, где доступ, напротив, ускорился на 32% — до 34,7 Мбит/с, сообщают «Известия» со ссылкой на данные TelecomDaily.

В России снизилась скорость мобильного интернета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данные TelecomDaily подтвердили опрошенные изданием пользователи в Москве и в регионах. Они отмечают, что работа важных приложений зачастую затруднена. В частности, заказ такси, просмотр онлайн-кинотеатров иногда невозможен даже в столице, отмечается и замедление фиксированного доступа.

Снижение связано с недостатком сетевого оборудования. Именно в 2022 году поставки необходимых устройств прекратились. Другой причиной является то, что операторы мобильной связи воздвигают базовые станции в больших городах. По данным экспертов в области сотовой связи, для операторов столица в приоритете, так как любые сложности со связью в Москве могут стать для них источником серьезных имиджевых проблем.

Кроме того, компании наращивают пропускную способность сетей медленнее, чем растет интернет-трафик. По данным Минцифры, за первые девять месяцев 2022 года трафик мобильного интернета в РФ по сравнению с аналогичным периодом 2021-го вырос более чем на 20% — до 25,8 млрд Гб.

В «Вымпелкоме» сообщили, что не видят снижения скорости мобильного интернета. В МТС отметили, что постоянно работают над расширением пропускной способности сети. В «МегаФоне», в свою очередь, рассказали, что в феврале по сравнению с тем же месяцем 2022 года медианная скорость мобильного интернета во всех регионах без учета Москвы увеличилась на 14%. В столице рост составил 18,5%, уточнил представитель компании.

Ранее сообщалось, что средняя скорость интернета в Московском метрополитене за год увеличилась более чем вдвое, до 74 Мбит/сек., по направлению к абоненту (Download).

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