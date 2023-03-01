Для WIndows 11 вышло обновление с чат-ботом Bing

Так, в свежем апдейте на панели задач появился чат-бот Bing, который может отвечать на вопросы пользователя и публиковать выдержки из статей по тому или иному запросу. Пока что функционал доступен не во всех регионах, однако со временем его планируют добавить в том числе и в России.