Учёные: обрушение ледяного щита на обоих полюсах начнётся раньше, чем мы ожидали

Новое исследование предупреждает, что даже если нам удастся стабилизировать температуру Земли, достигнув максимума потепления в 2°C, огромные ледяные щиты Гренландии и Антарктиды находятся на пути к необратимому таянию.

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Глобальный уровень моря уже поднялся в среднем примерно на 20 сантиметров за последнее столетие. Учёные отметили, что для сотен миллионов людей, живущих в малых островных развивающихся государствах и прибрежных районах по всему миру, повышение уровня моря является большой проблемой.

Исследователи также говорят, что переломный момент приближается быстрее, чем ожидалось.

«Компьютерные модели, имитирующие динамику ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде, часто не учитывают тот факт, что таяние повлияет на океанские процессы, которые, в свою очередь, могут отразиться на ледяном щите и атмосфере», — пояснили учёные.