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54 минуты назад

Китай заявил о планах отправить иностранцев на свою орбитальную станцию "Тяньгун"

Газета.Ruиещё 1

Китай вскоре начнет подготовку иностранных астронавтов для посещения станции «Тяньгун». Об этом сообщает Государственное телевидение Китая.

Китай заявил о планах отправить иностранцев на орбитальную станцию "Тяньгун"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Тяньгун» — это первая китайская многомодульная космическая станция, предназначенная для долговременного посещения. Ее масса превышает 60 тонн, и по размерам и общему облику она напоминает советскую станцию «Мир».

Официальный спикер космической программы Китая Чэнь Шангуан заявил в интервью, что несколько стран просили Китай доставить их представителей на станцию.

«В ближайшее время мы начнем отбирать кандидатов из этих стран для совместных полетов на нашу космическую станцию, и они смогут работать с нашими астронавтами для выполнения научных задач в космосе», — продолжил Чэнь.

По словам спикера, кандидаты пройдут первоначальный отбор, после чего их доставят в Китай для обучения управлению китайскими космическими кораблями «Шэньчжоу», а также жизни и работе на борту станции.

«Мы также надеемся, что иностранные кандидаты смогут получить некоторые знания о китайской культуре, потому что они будут находиться на борту китайской космической станции», — добавил он.

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