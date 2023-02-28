Китай заявил о планах отправить иностранцев на орбитальную станцию "Тяньгун"

Китай вскоре начнет подготовку иностранных астронавтов для посещения станции «Тяньгун». Об этом сообщает Государственное телевидение Китая.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Тяньгун» — это первая китайская многомодульная космическая станция, предназначенная для долговременного посещения. Ее масса превышает 60 тонн, и по размерам и общему облику она напоминает советскую станцию «Мир».

Официальный спикер космической программы Китая Чэнь Шангуан заявил в интервью, что несколько стран просили Китай доставить их представителей на станцию.

«В ближайшее время мы начнем отбирать кандидатов из этих стран для совместных полетов на нашу космическую станцию, и они смогут работать с нашими астронавтами для выполнения научных задач в космосе», — продолжил Чэнь.

По словам спикера, кандидаты пройдут первоначальный отбор, после чего их доставят в Китай для обучения управлению китайскими космическими кораблями «Шэньчжоу», а также жизни и работе на борту станции.