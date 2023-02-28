В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
18 минут назад

Раскрыта тайна древнего магматического океана на Земле

Lenta.ru

Ученые Университета штата Флорида раскрыли время остывания древнего магматического океана, который покрывал всю поверхность молодой Земли и уходил на тысячи километров вглубь ее недр. Скорость охлаждения магмы повлияла на формирование геологических слоев планеты и их химический состав. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature Communications.

Раскрыта тайна древнего магматического океана на Земле
Фото: LentaLenta

Геологи провели молекулярно-динамическое моделирование базальтового расплава в недрах Земли, где давление и температура достигают экстремальных значений — до 136 гигапаскаль и 2200-4000 кельвинов соответственно. Базальтовые расплавы образуются в результате частичного плавления мантии и формируют собой большую часть материала земной коры. Однако образцы лавы, излившейся в районах подводных хребтов и вулканических островов, указывают на то, что в нижней части мантии Земли присутствуют расплавленные породы, напоминающие базальт с необычным химическим составом.

Присутствие базальтовых расплавов в недрах Земли может объясняться существованием древнего магматического океана с низкой вязкостью. Магма низкой вязкости быстро остывает, при этом образуются плотные кристаллы, которые опускаются к ядру Земли, меняя химический состав геологических слоев. Однако долгое время оставалось тайной, какую вязкость должен был иметь магматический океан, если он действительно существовал, и как она менялась в условиях экстремального давления.

Предыдущие модели показывали, что время остывания магматического океана значительно варьируются от нескольких до сотен миллионов лет. Например, при вязкости 100 паскаль-секунд он остывал бы 100-200 миллионов лет. Однако результаты нового исследования указывают на то, что вязкость могла быть на несколько порядков ниже и составлять около 0,01-0,03 паскаль-секунды. В этом случае магматический океан мог остыть менее чем за несколько миллионов лет. Менее вязкая магма способствовала фракционной кристаллизации — быстрому разделению взвешенных в ней кристаллов, — что создало неоднородный состав.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий