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27 минут назад

OnePlus представила смартфон с жидкостной системой охлаждения

Елена Прошина

В Барселоне (Испания) компания OnePlus представила прототип смартфона с жидкостным охлаждением. Об этом пишет портал Equal Leaks в своем Telegram-канале.

OnePlus представила смартфон с жидкостной системой охлаждения
Фото: OneplusOneplus

Отмечается, что система Active CryoFlyx, примененная в новом гаджете, состоит из трубок, насосов и жидкости. Прозрачная крышка устройства позволяет наблюдать за движением охлаждающего вещества по радиатору.

По словам разработчиков, технология позволяет снизить температуру смартфона во время онлайн-игр и процедуры зарядки. Соответственно, повышается фреймрейт, ускоряется время зарядки.

По данным портала, гаджет будет выпускаться в двух цветовых вариантах: «Black Rock» и «Celadon».

Уточняется, что в Китае он выйдет 7 марта 2023 года. Выход на мировой рынок запланирован на 3 июля под названием OnePlus Nord 3.

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