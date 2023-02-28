OnePlus представила смартфон с жидкостной системой охлаждения

В Барселоне (Испания) компания OnePlus представила прототип смартфона с жидкостным охлаждением. Об этом пишет портал Equal Leaks в своем Telegram-канале.
Отмечается, что система Active CryoFlyx, примененная в новом гаджете, состоит из трубок, насосов и жидкости. Прозрачная крышка устройства позволяет наблюдать за движением охлаждающего вещества по радиатору.
По словам разработчиков, технология позволяет снизить температуру смартфона во время онлайн-игр и процедуры зарядки. Соответственно, повышается фреймрейт, ускоряется время зарядки.
По данным портала, гаджет будет выпускаться в двух цветовых вариантах: «Black Rock» и «Celadon».
Уточняется, что в Китае он выйдет 7 марта 2023 года. Выход на мировой рынок запланирован на 3 июля под названием OnePlus Nord 3.