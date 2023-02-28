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39 минут назад

Представлен первый в мире смартфон с тепловизором дальностью 500 метров

Ferra.ruиещё 1

Компания AGM на технологической выставке MWC 2023 представила новый смартфон AGM G2 Guardian с тепловизором, корректно работающим на расстоянии до 500 м. Это первое подобное устройство в мире.

Представлен первый в мире смартфон с тепловизором дальностью 500 метров
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Разрешение тепловизора — 256 х 192 пикселей. AGM G2 Guardian оснащён 6,58" экраном FHD+ с частотой 120 Гц, 32 Мп фронтальной камерой, 108 Мп основной камерой и 2 Мп сенсором ночного видения. Смартфон работает на улучшенной версии Snapdragon 778G (QCM6490), питает гаджет аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

Также новинка имеет мощный динамик на 3,5 Вт, поддержку беспроводной связи Wi-Fi 6E, NFC и защиту от влаги, пыли и падений стандарта IP69K и MIL-STD-810H.

Версия AGM G2 Guardian с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной будет стоить $900, с 12 и 256 ГБ — $1 тысячу.

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