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1 час назад

Мир может столкнуться с дефицитом iPhone из-за пожара на заводе

Илья Родин

В Индии на заводе Foxlink, производящем кабели для зарядки iPhone, произошел сильный пожар. В результате, у Apple могут возникнуть сложности с глобальными поставками смартфонов, пишет Reuters.

Отмечается, что возгорание произошло во время обеденного перерыва в понедельник, 27 февраля. В результате, значительная часть здания обрушилась, сгорели 4 из 10 производственных линий.

В региональной пожарной службе подчеркнули, что большая часть противопожарного оборудования на предприятии не работала. Детекторы дыма, спринклеры и пожарные гидранты находились в неисправном состоянии

По данным агентства, восстановление ИТ-систем и серверов займет предварительно 2-3 дня, шесть оставшихся линий приступят к работе сразу после введения соответствующей техники в строй.

Ремонт уничтоженных пожаром линий займет не менее двух месяцев.

Уточняется, что в Индии действует 11 предприятий, аффилированных с Apple. Вместе с тем, фабрика в районе Читтур являлась ключевой.

Пожар на ней и последующие длительные восстановительные работы могут привести к сложностям с поставками iPhone в тех регионах, куда они отправляются из Индии.

Наука и техника,Видео,Apple,
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