Apple замедлит скорость зарядки с неоригинальными кабелями в iPhone 15

Серия смартфонов iPhone 15 будет официально поддерживать только аксессуары USB-C, сертифицированные собственной программой Apple Made for iPhone (MFi). Это потенциально может ограничить функциональность аксессуаров, не одобренных Apple.

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С момента появления в 2012 году аксессуары Lightning с сертификатом MFi содержат небольшую интегральную схему, которая подтверждает подлинность запчастей. Зарядные кабели сторонних производителей не имеют этого чипа, что часто приводит к появлению предупреждений «Этот аксессуар не поддерживается» на подключённых устройствах Apple.

Ожидается, что Apple заменит порт Lightning на USB-C на моделях iPhone 15. Сертификация же MFi никуда не денется. Сообщается, что Foxconn уже массово производит аксессуары, например кабели, которые соответствуют сертификации Apple.