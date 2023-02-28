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6 минут назад

Астрономы выявили богатые металлами галактики в ранней Вселенной

Моя Москва.онлайн

Ученые-астрономы из Корнельского университета провели анализ данных новых изображений известной ранней галактики, которые сделал космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба (JWST). Как сообщает Центральная Служба Новостей, специалистам удалось обнаружить галактику-компаньон, возраст которой оценили почти в полтора миллиарда лет.

Астрономы выявили богатые металлами галактики в ранней Вселенной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как заявили сами ученые, сделавшие данное открытие, они обнаружили, что зафиксированная галактика содержит большое разнообразие химических веществ. Астрономы признались, что никто из них такого не ожидал.

Таким образом, новые данные, полученные с помощью мощного телескопа, меняют научный взгляд на эту систему и открывают новые возможности для изучения того, как именно звезды и галактики формировались в ранней Вселенной. Более ранние изображения, полученные ALMA в Чили, уже содержали намеки на галактику-компаньона, но не могли интерпретироваться специалистами как нечто большее, нежели случайный шум.

Наука и техника,NASA,
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